L’incredibile copione di questo campionato mette in scena domani al Cabassi una delle partite più ricche di blasone della interna serie D, in una condizione di classifica che non può che caricare ulteriormente di pathos la sfida. Carpi e Ravenna, una rivalità storica ed una classifica che vede i giallorossi con un solo punto di margine sui bianco rossi. Impossibile ad inizio stagione pensare ad una gara che potesse valere il campionato, con i giallorossi partiti a fari spenti ed il Carpi costruito per dominare il girone. Una squadra che ha nel ravennate, ed ex giallorosso, Saporetti la sua punta di diamante, con 19 reti segnate sarà lui il primo pericolo per Esposito e compagni. Al suo fianco un altro ravennate che con la sua tecnica è diventato il fattore chiave della risalita del Carpi in campionato, Cortesi autore di 5 reti e 7 assist. La squadra allenata da un altro ex, Christian Serpini nel girone di andata ha avuto un andamento altalenante per la rosa costruita in estate dal DS Motta, ma, complice un attacco stratosferico, ed un paio di mosse azzeccate nel mercato di riparazione, in questo girone di ritorno sembra avere trovato la quadratura del cerchio e risultato dopo risultato si è riportato ad un solo punto dalla vetta. Il Ravenna si presenterà al Cabassi forte, non solo del punto in più, ma anche dell’entusiasmo di una piazza che mai si sarebbe aspettata di giocare questa partita in queste condizioni di classifica. Il caldo tifo giallorosso si è identificato con la grinta dei ragazzi di Gadda e, dopo aver incitato la squadra nella rifinitura, è pronto a presentarsi in massa al Cabassi per sostenerli in questa stimolante sfida. Per questa gara che difficilmente seguirà lo stesso copione dell’andata, quando i giallorossi si imposero con un sonoro 3-0 al Benelli, il tecnico Gadda potrà contare sull’infermeria praticamente vuota, unico assente Spezzano il cui infortunio muscolare è stato più complicato del previsto. Le assenze in casa Ravenna saranno di tipo disciplinare, la gara contro l’Aglianese ha infatti prodotto strascichi pesanti con la squalifica lunghissima comminata a Rossi ed il giallo che priverà la gara di un protagonista come Tirelli, top scorer dei giallorossi.

La presentazione del big match da parte di Massimo Gadda:

“Il Carpi come qualità di giocatori è la squadra più forte di questo campionato, lo dicevamo anche in tempi sospetti quando magari i risultati non li premiavano. E’ una squadra che segna tanti gol, con giocatori di grande talento. Noi dovremo fare una partita perfetta senza sbagliare niente. Per noi giocare una partita del genere è una bella conquista. Il Ravenna ha iniziato il campionato con tanti dubbi e invece siamo riusciti grazie all’impegno ed alla bravura dei ragazzi siamo riusciti a giocarci un campionato di vertice, quindi proveremo a giocarcela.”