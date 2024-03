“La spesa pubblica è fuori controllo”. Le opposizioni criticano la gestione del bilancio della giunta

La spesa del Comune di Faenza è fuori controllo. Conferenza stampa con tutte le forze di opposizioni riunite dopo le ultime discussioni in commissione e consiglio comunale dedicate al bilancio. L’indebitamento del Comune, accusano le minoranze, sta aumentando. Per il 2024 sarà di 1 milione di euro. Le spese per le opere pubbliche sono ritenute poco chiare. Per il ponte Bailey è stato necessario aumentare l’investimento di 278 mila euro. Per il Ponte delle Grazie saranno spesi 200 mila euro per poi abbatterlo. Campus, l’ex Futbolito, avrà un nuovo incremento di spesa. 200 mila euro andranno per l’aria condizionata in consiglio comunale. L’Asp ha presentato il bilancio in rosso e l’ente pubblico ha dovuto ripianare. I livelli della tassazione locale sono al massimo. Le uniche entrate comunali che possono aumentare sono le contravvenzioni. Il dito viene apertamente puntato contro l’operato della giunta e dell’ex assessore a bilancio e lavori pubblici Milena Barzaglia, dimessasi lo scorso anno.