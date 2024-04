Il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna in occasione del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori rimarrà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.00 con tutte le collezioni d’arte e con la mostra di Sebastião Salgado Exodus – Umanità in cammino a cura da Lélia Wanick Salgado.

Per approfondire i temi della mostra sono in programma una serie di visite guidate alle ore 16.30, mercoledì 1 maggio, sabato e domenica (prenotazione obbligatoria 0544 482477).

Domenica 5 maggio dalle 15.30 gli allievi del Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Ravenna eseguiranno una serie di brani ispirati ai continenti fotografati da Sebastião Salgado. I concerti fanno parte del programma EXODUS: ECHI DAL MONDO, cinque domeniche in cui la musica offre ai visitatori nuove sollecitazioni ispirati ai vari luoghi del mondo.

Il programma del primo appuntamento prevede J.B, Singeleeé, Premiere Quatour; A. Piazzolla, Libertango; N. Rota, La passerella di addio eseguiti dal Quartetto Saxsofoni composto da Francesco Albertazzi, Federica Paoli, Riccardo Tramonti, Nicolò Zinzani.

Per i bambini e le loro famiglie sabato 4 maggio alle ore 16.00 un incontro speciale Movimento, ritmo e andamento. Un percorso articolato in una breve visita guidata alla collezione permanente dei mosaici contemporanei del MAR, seguito da un laboratorio grafico creativo dove i partecipanti creeranno il loro elaborato a collage partendo dalle suggestioni ricevute in mostra. Ogni bambino costruirà il proprio sentiero dei sentimenti mettendo alla prova capacità di immaginazione e di astrazione. L’attività è consigliata per bambini dai 5 agli 11 anni.

Oltre alle Collezioni del MAR e alla mostra Exodus – Umanità in cammino fino al 2 giugno è in programma Disegnare il mosaico. La collezione dei cartoni della famiglia Signorini a cura di

Giovanni Gardini. La mostra raccoglie numerosi cartoni per il mosaico realizzati da Renato Signorini e dalla sua bottega che sono parte dell’archivio che gli eredi hanno generosamente voluto donare all’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna, di cui Renato Signorini è stato prima allievo, poi docente, infine direttore della Scuola del Mosaico dal 1934 al 1976.

MAR

Orario: dal martedì al sabato 9-18; domenica e festivi 10-19, lunedì chiuso (il servizio di biglietteria termina ora prima della chiusura)

Aperture festive 10.00-19.00: 1 maggio,

2 giugno: 10.00 – 20.00

Aperture straordinarie:

18 maggio NOTTE DEI MUSEI apertura fino alle 23.00(ingresso € 5.00 dalle 18.00 alle 23.00)

31 maggio 9.00- 23.00

1 giugno: 9.00 – 20.00