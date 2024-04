Nell’ambito del 50° ciclo di Incontri del Centro Relazioni Culturali, venerdì 3 maggio, alle 18, nella sala D’Attorre, in via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione del libro “Una storia dei diritti delle donne” di Alessandra Facchi e Orsetta Giolo. Condurrà Francesca Masi.

Il libro di Facchi e Giolo ripercorre la storia dei diritti delle donne dall’Europa medievale al XX secolo, intrecciandola con la costruzione sociale della figura femminile. Tra il XII e il XV secolo, la medicina, la teologia e il diritto definirono un modello unico di femminilità: le donne, relegate alla sfera domestica e privata, erano considerate inferiori intellettualmente e moralmente agli uomini a causa delle loro caratteristiche biologiche.

Questa visione, radicata nella cultura europea, giustificava l’esclusione delle donne dalla vita pubblica e da ambiti come l’insegnamento e il clero. La sola eccezione era rappresentata dalla letteratura cortese, che offriva un’immagine idealizzata e irreale della donna.

Le autrici propongono una nuova periodizzazione della storia dei diritti delle donne: l’esclusione dalle Dichiarazioni dei diritti naturali, considerati appartenenti solo alla sfera maschile; l’emergere delle teorie sull’eguaglianza e la libertà tra i sessi, con le prime rivendicazioni per l’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne; nel XX secolo l’accesso ai diritti e la loro riformulazione: le donne ottengono gradualmente accesso ai diritti civili e politici, portando a una ridefinizione di questi ultimi, fino alla nascita di un movimento femminista internazionale che lotta per i diritti umani delle donne in tutto il mondo.

Il volume offre un’analisi rigorosa e completa della storia dei diritti delle donne, mostrando come questa sia strettamente legata all’evoluzione del pensiero giuridico e filosofico. Il libro aiuta a comprendere le sfide del presente e a delineare il futuro dei diritti delle donne in un’epoca sempre più globalizzata.

Alessandra Facchi insegna Filosofia e politica del diritto e Teorie e pratica dei diritti umani presso la Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano. Per il Mulino ha pubblicato «Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne» (2013). Ha scritto anche «An Introduction to Fundamental Rights in Europe: History, Theory, Cases» (Elgar Pub, 2022).

Orsetta Giolo insegna Filosofia del diritto e Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara. Tra i suoi lavori ricordiamo «Intellettuali e diritto nel mondo arabo contemporaneo. Potere, religione, società» (2020) e «Il diritto neoliberale» (2020).

Insieme, per il Mulino, hanno pubblicato anche «Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto» (2020).

Il prossimo appuntamento del Centro Relazioni Culturali è fissato per venerdì 17 maggio alle 18 nella sala D’Attorre con la presentazione del libro “Icone gay nell’arte. Marinai, angeli, dei” (De Luca Editori d’Arte) di Vincenzo Patanè. Condurrà Silvia Masi.

L’incontro sarà l’ultimo del ciclo in corso, la programmazione riprenderà il prossimo ottobre.