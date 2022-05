Inaugura venerdì 13 maggio alle ore 19 presso il Comune di Faenza la mostra “Racconto di donne afghane”, organizzata dal Rotaract Club Faenza, in collaborazione con Fondazione Pangea Onlus e il Rotary Club Faenza. La mostra è composta da fotografie di Ugo Panella, da oltre 20 anni collaboratore di Fondazione Pangea Onlus. Sabato 14 maggio alle 16.30 incontro con la Onlus per discutere della situazione attuale in Afghanistan.