Slitta al 31 maggio il termine per presentare la propria idea progettuale per le quattro rotatorie individuate nel Comune di Faenza. Il concorso d’idee era stato indetto per l’ideazione di opere d’arte che rappresentino i valori identitari della città di Faenza. Nel dettaglio, per la rotatoria in prossimità dell’ingresso autostradale di Faenza i partecipanti dovranno proporre un’opera legata al tema ‘Faenza, città della Ceramica’; per quella all’intersezione tra le strade provinciali San Silvestro e Felisio il tema scelto per il manufatto artistico dovrà essere connesso alla ‘Motor Valley dell’area faentina’; per la rotatoria posta all’intersezione tra via del Cavalcavia, via Gatti, via Granarolo e via San Silvestro gli artisti dovranno progettare un’opera che richiami il tema del ‘Niballo – Palio di Faenza’ mentre per quella posta all’intersezione tra via Firenze, via Canal Grande e via Ospitalacci, il tema prescelto è connessa alla gara podistica ‘100 Km del Passatore’.

Gli artisti o i gruppi di artisti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente online mediante il portale dei servizi a cittadini e imprese entro le ore 13.00 del 31 maggio 2024, pena l’esclusione.

Sul sito dell’Unione della Romagna Faentina è pubblicato l’avviso completo e FAQ relative al concorso: https://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Bandi-e-avvisi-diversi/FAENZA.-Concorso-d-idee-per-4-rotatorie