Presidio a Ravenna contro l’Organizzazione Mondiale della Sanità

Si è tenuta in diverse città, compresa Ravenna, una mobilitazione per contestare l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e il nuovo piano pandemico voluto dal Governo Meloni, che sostanzialmente ricalca i precedenti. La manifestazione è stata organizzata dal Coordinamento No OMS – No piano pandemico.

I presidi sono stati organizzati in vista dell’Assemblea Mondiale della Sanità, prevista a maggio, nella quale si discuteranno i nuovi trattati pandemici, alla luce di quanto avvenuto durante la pandemia di coronavirus, e i nuovi regolamenti sanitari internazionali.

Il presidio è stato organizzato in Piazza del Popolo. I manifestanti sono scesi in piazza per chiedere l’uscita dell’Italia dall’OMS e il ritiro del piano pandemico.