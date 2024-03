Tra i concorrenti scelti per il proprio team da uno dei quattro giudici del programma, il rapper napoletano Clementino, presente l’anno scorso a Faenza per la finale di New York Canta organizzata dal MEI e che portà la sua solidarietà alla Piccola Betlemme di Faenza, allora al Palazzo delle Esposizioni a Faenza, ci sono la 61enne ravennate Sonia Zanzi – dipendente di un fast food ma già nota in zona e non solo come cantante con il nome d’arte Sonia Davis – e il 62enne faentino Gianluca “John” Calzolari, agente della polizia locale di Imola.

A fine trasmissione, a metà maggio, si sta lavorando a Faenza a una grande festa in loro onore anche con altri ospiti romagnoli delle precedenti edizioni di The Voice Senior

“La presenza di ben due semifinalisti a The Voice Senior del nostro territorio significa quanto di buono si è fatto e si fa in questo territorio con la musica grazie a manifestazioni importanti per i cantautori, i cantanti, le rock band, gli artisti indipendenti ed emergenti presenti a Faenza, Ravenna e sul nostro territorio fin dagli anni ‘90” dichiara Giordano Sangiorgi, patron del Mei. “Una importante cartina di tornasole che fa capire il valore del lavoro svolto che hanno portato alla nascita e alla crescita di grandi talenti musicali come i bravissimi Sonia Davis e John Calzolari”.