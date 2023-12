Quella che si è appena conclusa si potrebbe definire “un’ottima annata”, citando un famoso film. Parola di Giovanni Forani, Presidente dell’Adriatico Wind Club (AWC), società di riferimento nel Centro Italia per l’avviamento agli sport di mare e la crescita degli atleti sulla tavola a vela.

Con la fine dell’anno va infatti in archivio un 2023 spumeggiante per il sodalizio di Porto Corsini, che lo scorso 12 dicembre ha ricevuto vari riconoscimenti nell’ambito del prestigioso “Sport Valore Comune”, un appuntamento in cui il Comune di Ravenna ha valorizzato e ringraziato tutti gli attori di un movimento sportivo appassionato e titolato.

“Il 2023 è stato un anno di crescita e di conferme sotto tutti i punti di vista, per l’AWC – spiega Forani – La scuola vela è andata molto bene con oltre 100 nuovi tesseramenti, l’agonistica windsurf ha portato a casa diversi risultati di rilievo in manifestazioni nazionali e internazionali, tra cui spiccano due argenti agli italiani giovanili in casa. Mi voglio congratulare con il coach Roberto Pierani e con tutti i nostri atleti che hanno fatto registrare buoni piazzamenti costanti e hanno mostrato una grande crescita rispetto all’anno precedente, in particolare con Tommaso Vallini e Francesco Forani che, a fine stagione, sono risultati ai vertici dei ranking giovanili, rispettivamente nel windsurf Techno 293 e IQ Foil”.

Dai successi in acqua agli eventi sul territorio. “A livello organizzativo – prosegue il Presidente – la sfida più grande è stata la co-organizzazione della Coppa Primavela e dei Campionati Giovanili in Singolo, evento federale che ha portato sui nostri lidi centinaia di giovani velisti da tutta Italia. Una sfida che abbiamo vinto perché è filato tutto liscio dal punto di vista della sicurezza in mare e a terra ma anche della qualità organizzativa in senso generale, dalla gestione dei campi di regata alla calorosa accoglienza offerta a chi veniva da lontano fino al sostegno ricevuto dalle più importanti aziende della zona”.

Ed è stato proprio nel grande evento di casa che le stelle del windsurf locale hanno brillato di più. Il più giovane del gruppo, Tommaso Vallini, ha concluso con un argento Under13 sul Techno293 e Fracesco Forani, secondo ex aequo in Under19, è stato l’unico capace di contrastare in maniera efficace lo strapotere del Circolo Surf Torbole, che ha piazzato ben 4 atleti nei primi 5 ranghi della classifica finale.

L’organizzazione della prima frazione della Coppa Italia Windsurf è stata un’altra importante “boa” che l’AWC ha “raggiunto e girato” con un record di adesioni. “Un evento che ha confermato le potenzialità del nostro impianto, del campo di regata e la ricettività delle strutture – sottolinea Giancarlo Baldazzi, Vicepresidente AWC – A questo successo si aggiunge quello delle regate di circolo, prima fra tutte la Saraghina Cup, che la scorsa estate ha registrato oltre 45 partecipanti, una cifra doppia rispetto alla media delle regate sociali qui dalle nostre parti”.

Per il prossimo anno l’AWC continuerà a investire nella crescita di queste manifestazioni, locali e nazionali, che hanno una ricaduta positiva sull’indotto: “posso anticipare che avremo una tappa di Coppa Italia Windsurf anche nel 2024, a cui si aggiungerà anche una nazionale dell’acrobatica classe Contender – prospetta Baldazzi – Crescerà anche la Saraghina Cup, spalmando su due giorni una delle tappe in modo da disputare anche una regata long distance su percorso a vertici fissi, di circa 15 miglia, per colorare tutto il Golfo di Ravenna”

Risultati ottenuti anche grazie alla collaborazione fra i club dell’XI Zona, che hanno fatto gioco di squadra per dare seguito a progettualità importanti. “Questo che ci lasciamo alle spalle lo possiamo definire l’anno delle collaborazioni – conclude Baldazzi – Siamo orgogliosi di aver affiancato il Circolo Velico Ravennate e il Circolo Velico Puntamarina nell’organizzazione della Coppa Primavela e dei Campionati Italiani Giovanili in singolo, una esperienza per tutti molto formativa. Felici e soddisfatti anche per il lavoro svolto a quattro mani con gli amici del Circolo Vela Cesenatico. Abbiamo dato loro supporto nell’organizzazione del Campionati Mondiali ed Europei Hobie Cat e loro hanno fatto la stessa cosa in occasione dei Giovanili in Singolo, con un grande risultato in entrambi gli appuntamenti. A tutti i club partner un particolare ringraziamento per il supporto, con l’auspicio di proseguire anche l’anno prossimo nel solco di questa tradizione”.