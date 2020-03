Con un’ordinanza il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza ha decretato la chiusura di parchi pubblici, il parco fluviale, le aree verdi comunali comprese le aree di sgambamento cani e i cimiteri comunali:

“Ho deciso di procedere alla chiusura in quanto nei giorni scorsi, in piena emergenza coronavirus, in questi luoghi ci sono stati assembramenti di persone” spiega direttamente il sindaco sul proprio profilo Facebook.

“Oggi è più che mai necessario rimanere a casa e muoversi solamente per lavoro, necessità improcrastinabili o salute.

So di chiedere un sacrificio a tutti voi, consapevole che il bel tempo invogli ad uscire, ma oggi dobbiamo rimanere a casa per fermare il diffondersi di questa malattia.