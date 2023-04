Nelle settimane scorse è stato installato in territorio castellano, sul lato sinistro della Strada Provinciale Casolana (con riferimento alla direzione di marcia verso il Comune di Riolo Terme) in corrispondenza del Km 2 + 174, un dispositivo elettronico omologato denominato “Velocar”.

Il dispositivo controlla, senza la necessità della presenza in loco di operatori della Polizia Locale, la velocità dei veicoli in transito nella sola direttrice da Riolo Terme alla Via Emilia.

Dall’8 maggio 2023 sarà attivata la fase sanzionatoria dei veicoli che violano il limite di velocità della provinciale, fissato a 90 Km/h.