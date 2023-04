Sarà in vigore nei prossimi giorni la regolamentazione della sosta a pagamento sui lidi ravennati: da sabato 29 aprile a domenica 10 settembre a Marina di Ravenna e Punta Marina; da venerdì 2 giugno a domenica 10 settembre anche su altri lidi.

In particolare la sosta a pagamento sarà nelle seguenti vie e località, per tutti i posti auto regolati con parcometro: a Marina Romea in viale Italia; a Marina di Ravenna lungo viale della Pace e viale delle Nazioni; a Punta Marina Terme lungo viale Lungomare Cristoforo Colombo; a Lido Adriano in viale Petrarca e nel parcheggio adiacente a piazza A. Vivaldi; a Lido di Dante nelle aree destinate al parcheggio nella zona compresa tra i viali G. Del Duca e Piccarda e gli stabilimenti balneari; a Lido di Classe in viale Fratelli Vivaldi e piazza Matteo Ricci; a Lido di Savio in viale Romagna.

Le tariffe saranno: 1 euro all’ora, con possibilità di forfait valido 9 ore al costo di 6 euro oppure di forfait giornaliero di 10 euro, acquistabili nella fascia oraria dalle 9 al termine della sosta a pagamento come da calendario.

Questi i giorni e gli orari in cui sarà attiva la sosta a pagamento

Marina di Ravenna e Punta Marina

Tutti i sabati (dalle 9 alle 2) e le domeniche (dalle 9 alle 22), da aprile a settembre. A questi si aggiungeranno l’1 maggio (dalle 9 alle 22) e da giugno a settembre anche i venerdì (dalle 9 alle 2). Ad agosto la sosta sarà a pagamento tutti i giorni dalle 9 alle 2 da venerdì 4 a sabato 19; dalle 9 alle 22 domenica 20 agosto.

Altri lidi

Tutti i venerdì e i sabati da giugno a settembre (dalle 9 alle 2) e tutte le domeniche (dalle 9 alle 22). Ad agosto la sosta sarà a pagamento, dalle 9 alle 2 da venerdì 11 a martedì 15.