Il messaggio francescano di pace a Faenza: da 800 anni fa fino ad oggi. Tre incontri

Un documento di 800 anni fa che testimonia l’esistenza e l’impegno per la pace dei francescani a Faenza. La bolla papale datata 16 dicembre 1221 inviata da Onorio III darà il via ad un ciclo di incontri in programma nella chiesa di San Francesco l’8, il 15 e il 21 ottobre. “La profezia della povera pace” il titolo dell’iniziativa inserita all’interno delle celebrazioni dantesche e curata dall’Ordine Francescano Secolare, dalla Parrocchia di San Francesco, dalla Parrocchia del Ss. Crocifisso, dall’Azione Cattolica, dall’associazione Romagna-Camaldoli e dal Centro di documentazione don Tonino Bello.