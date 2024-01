Il Girasole: analisi preliminari per poter progettare la nuova scuola

Iniziano le analisi preliminari che dovranno portare a redigere il progetto per la nuova scuola dell’infanzia Il Girasole di via Calamelli, distrutta dall’alluvione. Il Comune di Faenza ha previsto una spesa di 3 milioni di euro, di cui 1 milione e 800 mila euro per la costruzione del nuovo fabbricato.

È stato affidato all’architetto Antonio Bandini, assessore nelle due legislature del sindaco Giovanni Malpezzi, il compito di preparare il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero la prima fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dove verranno analizzate le possibili soluzioni progettuali. Un incarico da quasi 6 mila euro. 2 i mesi di lavoro.