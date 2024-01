In vista del concorso per n.4 Assistenti Amministrativi – Area degli Assistenti – a tempo indeterminato presso l’Ausl della Romagna, la Cisl FP organizza un corso in preparazione al concorso per gli iscritti alla Cisl Fp Romagna.

Trattandosi di selezioni che rivestono particolare interesse, la Cisl FP Romagna ha programmato nel mese di Febbraio 2024, un percorso formativo dedicato e gratuito per gli iscritti Cisl Fp Romagna a supporto della preparazione al concorso con docenti esperti nelle materie inerenti le prove selettive e con predisposizione di apposito materiale didattico.

Il calendario delle lezioni verrà divulgato non appena ne sarà ultimata la definizione in accordo con i relatori. Per informazioni e iscrizioni fissare appuntamento scrivendo messaggio WhatsApp o telefonare i seguenti referenti territoriali Cisl FP Romagna:

AMBITO DI CESENA 333/7691797

AMBITO DI FORLI’ 389/6828752

AMBITO DI RAVENNA 375/7711772

AMBITO DI RIMINI 388/0615174