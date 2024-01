Dopo la magia del Natale e l’euforia del Capodanno, per le festività in Romagna è in arrivo una chiusura con il botto. Sarà un’Epifania dolcissima e ricca di sorprese quella che attende le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Nella calza, oltre a caramelle e dolcetti, un ricco cartellone di eventi, iniziative e manifestazioni adatte a tutte le età e a tutti i gusti. Non importi che arrivino dal cielo, a bordo di una scopa, oppure dal mare cavalcando le onde: le Befane sono pronte a conquistare il cuore dei più piccoli e delle loro famiglie, per un ultimo weekend di divertimento. La Romagna intera, dal mare alla collina, continuerà a scintillare per tutto il fine settimana, sotto la luce della “Settimana delle 7 Lune”, il format ideato dall’ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema, Claudio Cecchetto, che ha ispirato la programmazione natalizie nelle location più suggestive del territorio.

A Ravenna e dintorni…

A Cervia appuntamento sulla spiaggia di Tagliata, dove il 6 gennaio alle 15 andrà in scena il tradizionale tuffo della Befana. Un evento arricchito dalla Pedalata della Befana in Mtb e della camminata della Befana. Per tutto il giorno intrattenimento musicale per grandi e piccini e interventi dei Pasquaroli. Non mancheranno gli artisti di strada che animeranno con le loro attività tutta la giornata, stand con vin brulé e panettone offerto dalla Proloco Riviera dei Pini, Befane erranti che distribuiranno dolciumi ai bambini. La festa comincerà già il 5 gennaio con l’apertura dello stand gastronomico con menù a km zero, la musica dal vivo con Lori & Paolo, i giochi giganti in legno.

A Ravenna continua l’ottava edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo, un appuntamento unico nel suo genere che, per tre intensi mesi, invita ad immergersi in una tecnica dalla storia secolare che non smette di affascinare, alla scoperta delle molteplici e diversificate forme che la rendono viva e pulsante. Monumenti, musei, chiostri, gallerie, laboratori di mosaico, spazi temporanei e simbolici diventano luoghi d’eccezione e occasioni di incontro in cui arte antica e contemporanea si rispecchiano l’una nell’altra, facendo dell’autunno ravennate un appuntamento da non perdere. Fiore all’occhiello è la mostra Burriravennaoro , negli spazi del Museo d’Arte della Città, a cura di Bruno Corà. Una rassegna che ripercorre la storia dell’intenso rapporto che l’artista ha intrattenuto con la città a partire dalla fine degli anni ’80.

Il 5 gennaio un doppio appuntamento al Museo NatuRa, con un laboratorio di artigianato di opere di carta e un altro dedicato alla piadina fatta in casa.

Sabato 6 gennaio in piazza della Libertà a Bagnacavallo troveranno spazio, grazie all’associazione Civiltà delle Erbe Palustri, la casa delle scope, la casetta delle calze, il bucato della Befana con le magiche bolle di sapone, la corte dei giochi di legno e dei giochi dell’ingegno e il Fantateatro. Arriverà poi la Befana in persona che offrirà a tutte le bambine e i bambini intervenuti la pecorella del bosco.

A Rimini e dintorni…

Tante le iniziative in programma a Rimini per il giorno dell’Epifania a partire dalla Parata musicale itinerante internazionale dal titolo “In Viaggio con i Re Magi”, che invaderà le strade del centro storico con un ricco corteo in costume accompagnato da musica, balli e canti tradizionali. La Befana arriva dal mare a bordo di strane scope motorizzate, dal flyboard alle moto d’acqua, con fermata al porto e alla spiaggia del bagno 65 a Torre Pedrera. Come di consueto la mattina del 6 gennaio la Befana arriva … di corsa nel Borgo San Giuliano per una nuova edizione della Befana Borgo Run. A chiudere il cartellone, la Banda Città di Rimini che si esibisce il 7 gennaio al Teatro Galli nel Gran Concerto dell’Epifania, mentre al Presepe di sabbia di Marina Centro arrivano i demolitori, i bambini delle scuole elementari che si divertiranno a distruggere il presepe alla fine delle festività.

A Riccione si accendono i riflettori sul Mc Hip Hop Contest 2024, il più grande evento live dedicato all’urban dance, in programma fino al 7 gennaio con spettacoli sorprendenti e un cast di grande prestigio tra special guest, ballerini, coreografi e insegnanti di fama internazionale. Il 6 gennaio Riccione Paese dà il via alla festa con “Arriva la Befana”: divertimento, animazione, musica e l’attesa vecchina che arriverà a bordo di un insolito mezzo di trasporto. Durante il pomeriggio i bambini potranno divertirsi con il truccabimbi, la baby dance e il dj set che li coinvolgerà in canti e balli sulle note delle colonne sonore dei cartoni animati mentre i giovani ballerini di Riccione Dance Center porteranno in Paese i ritmi scatenati delle performance estemporanee di hip hop.

A Bellaria – Igea Marina va in scena l’11esima edizione di Happyfania Volley, torneo di pallavolo giovanile indoor. Sabato 6 nell’Isola dei Platani sono in arrivo i Pasquaroli con i loro tradizionali canti, mentre domenica 7 in piazza Fellini toccherà a Fagiolino, Sganapinoe i doni della Befana. Prosegue la magia di Energy Christmas, tante installazioni luminose con spettacoli visual di luci, suoni, effetti laser, neve e bolle di sapone; attrazioni per grandi e bambini.

A Cattolica il divertimento prosegue con Regina on ice, la pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio, le Luverie del bosco ghiacciato, e il Magico Igloo che si prepara ad accogliere l’arrivo della Befana, sabato 6 gennaio, con giochi, sorprese, e calze piene di regali per i più piccoli. Ogni pomeriggio, inoltre, i bambini potranno divertirsi a colorare, ritagliare, incollare insieme ad artigiani ed artisti.

Sabato 6 gennaio, a Misano Adriatico, saranno due i momenti dedicati all’arrivo della vecchia signora. Al mattino, dalle 11, è in programma il Tuffo della Befana. Il ritrovo, per i temerari che sfideranno le temperature per il tradizionale bagno in mare è in Piazzale Roma. L’evento è organizzato in collaborazione con la Croce Adriatica, l’Associazione Volontari Misano 2030 e le cooperative e in consorzi degli operatori della spiaggia. Al termine verranno serviti panettoni, dolci e bevande per tutti presenti. Nel pomeriggio è in programma la Festa della Befana in Piazza della Repubblica. Ci sarà anche un mercatino di artigianato artistico e si potrà pattinare sulla grande pista in ghiaccio “Misano Ice” allestita in Piazza Repubblica, attiva fino al 7 gennaio.

Venerdì 5 gennaio al Teatro Sociale di Novafeltria appuntamento con la tradizionale tombola della Befana, mentre a Verucchio si tiene il secondo appuntamento di degustazioni in grotta intitolato “I sapori dell’antico borgo”, un viaggio tra archeologia, prodotti tipici e vini locali. Sabato 6 gennaio, a Santarcangelo di Romagna si rinnova il tradizionale presepe vivente della Parrocchia di San Michele Arcangelo, in collaborazione con l’associazione Beato Simone: dalle ore 17 ai Pratini di via Ruggeri si svolgerà il corteo dei Re Magi, che alle 17,30 partirà per la Collegiata dove alle 18 si svolgerà la messa con natività.

Nel giorno dell’Epifania, l’oratorio Anspi San Sebastiano in collaborazione con la Zona Pastorale di Coriano organizza “Il presepe vivente e il Corteo di Magi” al Castello Malatestiano, a San Clemente la Befana farà tappa in piazza Mazzini mentre a Montefiore Conca la chiesa parrocchiale di San Paolo ospiterà un concerto di beneficenza di musica sacra con l’orchestra del maestro Stefano Pecci.

Anche ai parchi divertimento Costa Edutainment in Romagna, si festeggia l’Epifania. Gli ultimi giorni di vacanza si possono trascorrere a Italia in Miniatura a Rimini, a Oltremare a Riccione e all’Acquario di Cattolica, aperti tutti i giorni fino al 7 gennaio. La festa più attesa è all’Acquario di Cattolica, per sabato 6 gennaio dalle ore 10. Nel percorso Blu si terrà infatti il battesimo ufficiale del baby pinguino, arrivato qualche mese fa nella famiglia di pinguini di Humboldt. Il nome sarà scelto tra tutti quelli suggeriti dal pubblico sui canali social. Nei 4 percorsi, tutti al coperto, si possono ammirare migliaia di animali marini e terrestri, come squali, lontre, rettili, meduse. A Riccione nel parco Oltremare Family Experience Park l’incontro arriva la Befana nelle giornate 6 e 7 gennaio. Nel bosco incantato dell’Oltremare Theatre la simpatica donnina offrirà ai piccoli ospiti dolci e carbone (zuccherato). Qui si possono conoscere delfini, rapaci, alligatori e la Regina delle Nevi Truccabimbi. Al Porto Natale spazio alle sorprese con le nevicate Magic Crystal, la pioggia di bolle, i dolci intorno al fuoco e l’incontro con la mascotte Ulisse. A Italia in Miniatura, a Rimini, è festa tutti i giorni fino al 7 gennaio. Il Bel Paese riprodotto in scala, si è trasformato in un grande Presepe con oltre 300 monumenti in scala, fiumi, laghetti, trenini. Comprese nel biglietto le attrazioni Venezia, Esperimenta, Torre Panoramica e in Piazza Italia tra scenografie a tema e una pioggia di bolle c’è la truccabimbi.

A Forlì-Cesena e dintorni…

In piazza Saffi e per le vie del centro prosegue la magia di “Forlì che brilla”. Un ricco programma di proposte e spettacoli di animazione, con allestimenti e contenuti legati a proposte internazionali, ma anche le tradizioni del territorio. Fiore all’occhiello è la pista di ghiaccio ellittica, con la presenza di un’area ristoro. Il 6 gennaio una Befana pattinatrice “volerà” lungo la pista del ghiaccio a tempo di musica. Preparatevi a rimanere col fiato sospeso e a fare incetta di caramelle e carbone … la Befana li donerà danzando tra cielo e ghiaccio sulle note del dj set di Radio Bruno. Sempre a Forlì, c’è tempo fino al 7 gennaio per visitare la mostra del Museo Civico San Domenico dedicata a una leggenda della fotografia del XX secolo: Eve Arnold, la prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos nel 1951.

A Cesenatico sabato 6 gennaio si tiene la tradizionale Suppata della Befana: a portare i doni saranno atleti di stand up paddle (Sup) che, dopo aver indossato il costume della Befana, salperanno dalla spiaggia di ponente fino al porto canale.

Ricco il weekend di Forlimpopoli tra tombola del riuso, mercatino della creatività, proiezioni gratuite per i più piccoli, il concerto jazz “Piano solo” di Patrizio Fariselli e la polentata di inizio anno, domenica 7 gennaio in piazza Garibaldi.

Doppio appuntamento sabato 6 e domenica 7 gennaio in piazza Ricasoli a Bagno di Romagna: si comincia con il mercatino dell’artigianato e gli stand con degustazione di prodotti del territorio (tortelli alla lastra, schiaccina fritta, piadina, patate fritte, vin brulè), e si continua con la musica dei Soleado.

Il 5 gennaio la Befana farà tappa, con il suo carico di dolciumi, giocattoli e sorprese, a Santa Sofia e nelle frazioni di Spinello, Corniolo e Campigna. Rimanendo a Corniolo, da non perdere il Villaggio di Natale e le Vie dei presepi con spettacoli e attività per bambini e famiglie.

A Galeata doppio divertimento con il “Carro della Befana” (venerdì 5) e il concerto augurale della Banda Comunale “Alberto Albertini” (sabato 6). Da non perdere la magica notte della Befana di Civitella di Romagna (venerdì 5), e lo spettacolo piromusicale “I fuochi della Befana” a Rocca San Casciano (venerdì 5).

A San Mauro Pascoli, nella cornice di Villa Torlonia, il 6 gennaio si tiene la “Tombola della Befana”, con cartelle omaggio a tutti i bambini e piccoli doni distribuiti dalla Befana, mentre il 7 gennaio San Mauro Maure ospiterà il concerto dei Surprise Christmas Choir.

A Ferrara e dintorni….

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio un ricco programma a Comacchio con “Avan la Vacie”. La Befana è pronta a lanciarsi a capofitto dalla Torre dell’Orologio, accompagnata dai vigili del fuoco e da alcune ‘colleghe’ che sfileranno lungo i canali, al fianco di Minnie e Topolino nelle vesti della tradizione comacchiese, distribuendo calze e doni a bambine e bambini. Sabato saluto finale, accanto al Trepponti, con musica e spettacolo pirotecnico. Da non perdere l’intrattenimento e l’animazione a tema anche a Lido degli Estensi e San Giuseppe.

A Ferrara resta aperto il fantastico Paese di Babbo Natale con casette con giochi, laboratori e intrattenimenti per i bambini, in compagnia di Babbo Natale e dei suoi folletti a cura della Contrada di San Paolo. Prosegue invece a Palazzo dei Diamanti l’omaggio ad Achille Funi: la mostra offre al pubblico un’occasione unica per rileggere l’intera parabola creativa del pittore attraverso più di centoventi opere, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, italiane e straniere, tra cui figurano i massimi capolavori dell’artista.