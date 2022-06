Nei fine settimana dal 3 giugno al 3 luglio, torna UPVIVIUM il concorso eno-gastronomico della Riserva della Biosfera italiane: assaggia e vota!

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, torna il concorso “UPVIVIUM – biosfera gastronomica Km0” che nella sua terza edizione mette in gara squadre di ristoratori e produttori locali di sei Riserve della Biosfera MAB UNESCO italiane (Isole di Toscana, Appennino Tosco-Emiliano, Sila, Delta del Po, Monte Grappa, Valle Camonica e Alto Sebino) che si sfidano con piatti e bevande a Km0.

Il concorso prevede prima una fase locale, in cui ciascuna Riserva della Biosfera determina la propria squadra vincitrice; queste poi si contenderanno il primato nazionale in un contest live che si terrà presso la sede di ALMA, la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno (PR)”.

Peculiarità del concorso UPVIVIUM nel Delta del Po, promosso dal Parco Regionale dell’Emilia-Romagna grazie ad un contributo regionale, è che i piatti in gara devono contenere e valorizzare le produzioni DOP, IGP ed i Presidi Slow Food i cui areali di produzione ricadono nel territorio dei Comuni del Parco.

Nel Delta del Po il concorso si svilupperà nel fine settimana dal 3 giugno al 3 luglio in cui tutti potranno degustare i piatti in concorso e votare il proprio preferito.

Sono 4 le squadre ed i piatti in gara nel Delta del Po:

Trattoria del Borgo di Comacchio, in concorso con il piatto “Tortelloni di cefalo caramellati nel miele, in turione ai sapori del bosco” accompagnato da “Vino Bianco Frizzante DOP del Bosco Eliceo”. Aziende partner: Il Bosco Officinale; Corte Madonnina.

Il piatto è degustabile il venerdì a cena, il sabato a pranzo e la domenica a cena. Per prenotazioni: per prenotazioni 0533 314563

Ristornate Al Deserto di Cervia, in concorso con il piatto “Semifreddo di Romagna DOP con salsa di Fichi Caramellati e crumble al Sale Marino Artigianale di Cervia Presidio Slow Food” accompagnato da “Bosco Eliceo DOC Sauvignon”. Aziende Partner: Parco della Salina di Cervia SRL, Caseificio Boschetto Vecchio, Terre Cevico.

Il piatto è degustabile a cena il venerdì, il sabato e la domenica e a pranzo il sabato e la domenica: per prenotazioni 0544 976151

Il Bettolino di foce di Comacchio, in concorso con il piatto “Carbonara di Valle con crema di asparagi IGP” accompagnato da “Rosa X Emy Spumante Rose’”. Aziende Partner: Work and Service, Azienda Vinicola Mattarelli

Il piatto è degustabile a cena il sabato e a pranzo il sabato e la domenica: per prenotazioni 344 0571330

Circolo Aurora di Ravenna, in concorso con il piatto “Tagliolini con la cozza selvaggia di Marina di Ravenna ed il Sale Marino Artigianale di Cervia Presidio Slow Food” accompagnato da “Fortana frizzante Bosco Eliceo DOC”. Aziende Partner: Parco della Salina di Cervia SRL, Azienda Vinicola Mattarelli

Il piatto è degustabile a cena il venerdì ed il sabato e a pranzo la domenica: per prenotazioni 0544 262989

Per conoscere le ricette dei piatti in concorso e avere le informazioni per poterne prenotare la degustazione visita la pagina.

Le votazioni avverranno tramite una galleria sulla pagina Facebook della Riserva della Biosfera Delta del Po (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1393937027684986&type=3), con un semplice like alla foto del piatto preferito (saranno ritenuti validi i “like” ricevuti a partire dalle ore 18 di Venerdì 3 giugno, fino alle ore 12 di Lunedì 4 luglio). I ristoranti più votati saranno sottoposti al giudizio finale di una giuria di esperti nominati dal Parco Regionale che decreterà il piatto, il ristorante e la sua squadra di produttori vincitori di UPVIVIUM della Riserva della Biosfera Delta del Po e che ne difenderà i sapori nella finale nazionale presso ALMA.

Con il concorso UPVIVIUM, il Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna intende valorizzare il proprio patrimonio agro-alimentare e accrescere il valore e le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero, dando visibilità a chi li propone, ogni giorno, attraverso ricette dedicate nei menù dei ristoranti. UPVIVIUM si inserisce inoltre nella strategia di turismo sostenibile del territorio, essendo un progetto accreditato anche dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS).