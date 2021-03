Lezioni in piazza a Faenza: “Speriamo sia l’ultimo giorno di didattica a distanza”

Studenti a far lezione in piazza a Faenza nella mattinata di mercoledì per quello che sperano essere l’ultimo giorno di didattica a distanza per la scuola. Il governo ha preventivato un ritorno in classe per scuole dell’infanzia, scuole primarie e prime classi delle medie a partire dal 7 aprile.

In realtà, in base ai dati pandemici, l’ultima parola spetta alla Regione Emilia-Romagna, che potrà confermare la riapertura oppure chiedere ulteriori giorni di chiusura. Il presidio di protesta è stato organizzato da studenti e professori di Priorità alla Scuola. Una mobilitazione portata avanti in molte altre città per chiedere il ritorno in classe nelle scuole di ogni ordine e grado, indipendentemente dal colore della regione e per chiedere investimenti per la scuola tramite il Recovery Fund. Fuori dagli istituti un fiocco per chiedere alle istituzioni di non dimenticarsi delle scuole.