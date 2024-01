In occasione della festa dell’Epifania sono diverse le iniziative dedicate a piccoli e grandi, diffuse sul territorio comunale con il contributo e il patrocinio del Comune.

Si comincia domani, venerdì 5 gennaio.

Spasso in Ravenna, dalle 17 in piazza Kennedy, “Iniziano i saldi! Aspettando la Befana”, laboratorio per bambini e bambine per la creazione della calza da appendere aspettando la vecchietta e i suoi dolci, in collaborazione con l’associazione Tralenuvole di Ravenna.

Epifania al Museo Natura… Laboratorio Artistico, dalle 15 alle 16 – Ritrovo Museo Natura, via Rivaletto, 25 a Sant’Alberto “La Befana si avvicina!” – costruiamo insieme una casina in carta per gli uccellini, accompagnati da Antonella, appassionata artigiana di opere in carta e cartone fatte in casa. Gratuito per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni. Su prenotazione. Durata 1 ora https://www.amaparco.it/iniziative-eventi/epifania-al-museo-natura-laboratorio-artistico/; dalle 16 alle 19 racconti invernali, visite al Museo e piadine fatte in casa. In collaborazione con associazione Donne di Parola. Gratuito. Attività per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni, su prenotazione. Durata 3 ore. https://www.amaparco.it/iniziative-eventi/epifania-al-museo-natura-facciamo-insieme-la-piadina/

6 gennaio

Per i più piccoli è possibile trascorrere il giorno dell’Epifania al Mar, Museo d’arte della città di Ravenna, con Genitori&Bambini che permette di scoprire e sperimentare l’utilizzo della luce, della materia e del colore nell’arte contemporanea. Articolato in un breve percorso guidato in mostra, l’incontro prosegue nell’atelier didattico dove genitori e bambini insieme potranno realizzare, sotto la guida di esperti operatori, le loro originali opere d’arte ispirandosi alle creazioni di Alberto Burri. Dalle 16 al bookshop (prenotazione dal sito www.visitravenna.it).

Spasso in Ravenna “Le Befane in Vespa”, dalle 15, arrivo in piazza del Popolo, con sfilata fino a piazza Kennedy in collaborazione con Vespa Club Romagna.

Stagione “Le arti della Marionetta” – Almagià in festa – in via dell’Almagià, 2 “Arriva la Befana Gianduja e la corona del re”. Alle 16, laboratori a tema, alle 17 spettacolo di burattini tradizionali per bambini dai 3 anni. Compagnia Marionette Grilli. A pagamento. Info 392 6664211 – www.teatrodeldrago.it – prenotazione@teatrodeldrago.it

“Natale in piazza” di Advs, dalle 15, in piazza San Francesco, con le Bolle di sapone giganti di GiulyRoby Pirilampo; alle 16.30 estrazione della lotteria.

La Befana vien dal mare a Marina di Ravenna – alle 10 bacino pescherecci per la pesca benefica della Befana più buono per ritiro della calza, arrivo della Befana sulla barca. Organizzato dalla Pro loco di Marina di Ravenna www.marinadiravenna.org

A Punta Marina Terme, al Parco pubblico, anche quest’anno la Pro loco propone un pomeriggio da passare in compagnia, con panettone, the, vin brûlé e zucchero filato. Ci saranno le befane che distribuiranno le calze. Lo stand gastronomico sarà aperto dalle 12.30, anche da asporto, con polenta al ragù, pasta e fagioli e cappelletti al ragù.

A San Pietro in Campiano il Comitato cittadino organizza, dalle 19 in piazza Pratolini, la Festa della Befana con polenta al ragù, carne ai ferri, dolci, bevande e vin brulè aspettando l’arrivo della Befana con doni per tutti i bimbi e le bimbe. Si svolgerà anche la lotteria. Ingresso offerta libera, in caso di maltempo l’evento sarà annullato.

A San Zaccaria saranno due i momenti di festa al circolo Arci in via Becchi Tognini est. n.6: dalle 7.30 alle 8.30 partenza della Randonnée – la Rando be-fun! Iscrizioni solo su: www.audaxitalia.it Manifestazione ciclistica di lunga distanza prova di campionato italiano Ari – 190 e 130 km; dalle 17.30 alle 20.30 Festa della befana, ingresso gratuito, con giochi e dolcetti per tutti i bambini e le bambine. Carbone per chi se lo merita! Gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo, l’ambiente è al coperto e riscaldato.