Il Tuffo della Befana 2024 in programma per domani pomeriggio a causa del maltempo previsto nel weekend è stato spostato di una settimana.

La Proloco Riviera dei Pini, che organizza l’evento, ha scelto di rimandare l’appuntamento a domenica 14 gennaio 2024. Lo spostamento è stato deciso per garantire la sicurezza e il piacere di tutti i partecipanti. La nuova data manterrà lo stesso programma inizialmente pianificato, compresi l’apertura dello stand gastronomico ‘La Casina’ con menù al Cardo di Cervia. E poi Pasqualotti, distribuzione della calza piena di dolci ai bambini, Musicanti di San Crispino, food truck, bancarelle di creativi, trampoliere vestito da Befana e tanto altro in attesa del momento clou del Tuffo programmato per domenica 14 gennaio alle ore 15.00 in spiaggia in fondo a viale Sicilia.

La iscrizioni sono ancora aperta, e al momento risultano 60 iscritti.