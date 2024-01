Anche quest’anno, com’è tradizione, l’associazione di danza sportiva “You and me” di Ravenna organizza per l’Epifania il “Befana Show”, una festa aperta alla cittadinanza che avrà come protagonisti i giovani allievi della scuola (dai piccolissimi ai giovani adolescenti).

La festa è in programma nel pomeriggio di domani, sabato 6 gennaio alle 17, alla palestra “Mattioli” della scuola Don Minzoni in via Cicognani a Ravenna

L’associazione “You and Me”, che ha sede in via Girolamo Rossi, si sta caratterizzando ormai da anni non solo per i numerosi corsi di ogni danza e per ogni età, ma anche per i crescenti successi a livello agonistico, in campo nazionale e internazionale, grazie ad un parco atleti (anche giovanissimi) di ottimo livello.

E proprio gli atleti dell’Associazione, guidati dagli allenatori Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone, saranno gli ospiti d’onore di un pomeriggio di festa che permetterà comunque a tutti i ballerini dell’Associazione di esibirsi, e al pubblico di divertirsi assistendo a danze di ogni genere, dalle standard alle latino-americane, dai ritmi caraibici fino ai balli folkloristici.