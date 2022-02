Venerdì 25 febbraio alle 18.30, presso l’Hotel Ala d’Oro di Lugo arriva l’attrice comica Maria Pia Timo e presenterà il suo libro “Piada e Piadina”. Al termine della presentazione, per gli amanti della Piadina, “Apericena con Maria Pia” con un menù tutto basato su uno dei simboli culinari della Romagna.

Maria Pia Timo è un’autrice, attrice, comica e cabarettista originaria di Faenza. Ha ottenuto celebrità grazie ai suoi lavori teatrali e alle partecipazioni televisive.

Maria Pia Timo ha infatti solcato i pachi di Zelig, di Quelli che il Calcio, Colorado e di altri programmi del piccolo schermo. Anche al cinema è già apparsa. Ha lavorato, tra gli altri, con Pupi Avati, e nel 2021 ha interpretato la Lumaca del Pinocchio di Matteo Garrone. Essendo appassionata di gastronomia, ha inoltre condotto le trasmissioni culinarie Fratelli Coltelli e Vespa Teresa su Alice Tv. Ha ideato e interpretato la web serie Tu Quoco Figlio mio.

Maria Pia Timo parla così del suo libro: “La piadina in Romagna un tempo si faceva in casa, ma ora è lo street food per antonomasia. Si mangia in strada, oppure si compra in strada per poi portarla a casa in famiglia, per farla arrivare fuori di Romagna e tenerla congelata in freezer. Lungo la Via Emilia varia di spessore, di composizione, di lievitazione, di farcitura, di tradizione. Può essere ottima, può essere pessima. Questa guida vuole essere uno strumento ricognitivo, una selezione a carattere totalmente soggettivo del palato della sottoscritta e sulla scorta di scoperte occasionali o di ricerche suggerite da un affidabile passaparola, di quelli che sono i migliori luoghi della piadina a denominazione-di-origine-controllata… da me!”

Per la serata conviviale, che prevede l’aperitivo al termine della presentazione, il prezzo è di 18 euro per persona, bevande incluse. È necessaria la prenotazione al 0545 22388.

La rassegna del caffè letterario è organizzata e curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico. Per accedere alle serate sarà necessario indossare la mascherina FFP2 ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato.