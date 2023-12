Lo scorso 16 dicembre l’AC Milan ha compiuto 124 anni. Poi il Natale e il 2024 in arrivo: tante occasioni di festa che il Milan Club Faenza “Carlo Sangiorgi” ha voluto riunire in un’unica speciale serata degli auguri con cui concludere il 2023 in allegria e serenità assieme ai soci e simpatizzanti.

Giovedì 28 dicembre (ore 20) al ristorante Chicchirichì in via Emilia Ponente 134 a Faenza l’incontro conviviale metterà alla prova la conoscenza della storia e dei campioni del Milan, visto che una parte sarà dedicata a quiz con premi importanti tra cui la maglia originale rossonera.

Ci sarà anche la possibilità di fotografie con l’ospite speciale, una copia della Coppa dei Campioni, vinta dall’AC Milan ben 7 volte.

Informazioni e prenotazioni all’evento, che comprende una cena con pizza, telefonando o scrivendo via whatsapp al numero 353 3781751, o inviando una e-mail milanclubfaenza8422@gmail.com o di persona all’edicola Vito Ammirabile in piazza della Libertà (di fronte al Duomo di Faenza).