OraSì Ravenna – Blacks Faenza sarà il turno inaugurale di Supercoppa che si giocherà sabato 9 settembre (salvo posticipi a domenica 10) con tutta probabilità al Pala De Andrè.

Una partita ad eliminazione diretta che regalerà l’accesso al turno successivo contro una tra le imolesi Andrea Costa e Virtus, match in calendario mercoledì 13. I quarti si disputeranno invece domenica 17, mentre nel week end del 23/24 ci sarà la final four in campo neutro.

Rispetto alle scorse stagioni la formula è stata rivoluzionata visto che le partecipanti alla B Nazionale sono 36 ed infatti delle 9 qualificati al terzo turno, verrà scartata quella con la peggiore differenza canestri ottenuta nell’incontro. Confermato invece che giocherà in casa la squadra piazzatasi meglio nella stagione 2022/23

Questi gli accoppiamenti del primo turno: Desio – Brianza, Piombino – Crema, Piacenza – Fiorenziuola, Herons Montecatini – Gema Montecatini, Libertas Livorno – Pielle Livorno, Rieti – Salerno, Padova – Lumezzane, Mestre – San Vendemiano, Ozzano – Vicenza, Virtus Imola – Andrea Costa Imola, Ravenna – Faenza, Chieti – Roseto, Ruvo di Puglia – Bisceglie, San Severo – Taranto, Cassino – Avellino, Sant’Antimo – Caserta.