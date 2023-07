Faenza, Tieni Botta – Romagna Nostra, dopo la serata al Teatro Masini e le altre donazioni effettuate, ha organizzato un nuovo evento a Forlì per le Scuole di Musica Alluvionate, a cura di Cosa Scuola Music Academy.

A fianco di Faenza, Tieni Botta – Romagna Nostra anche Figurine Forever, con una raccolta fondi incentrata sulla figurina degli Statuto, che saranno ospiti del MEI 2023, e altri artisti: Luana Babini e Maurizio Tassani, il concerto di Veronica Rudian a Bordighera di raccolta fondi per Faenza e Napule’s Power del 14 ottobre al Teatro Trianon di Napoli, a cura di Marisa Laurito, che raccoglierà fondi sempre per Faenza.

Nel frattempo sono già state distribuite attraverso l’associazione AudioCoop tutte le donazioni raccolte: le prime sono andati rispettivamente al Comune di Faenza, nell’apposito conto corrente aperto, alla Scuola di Musica Artistation, alla Scuola di Musica Sarti, allo Studio di Registrazione di Loris Ceroni, alla Sala Prove Strumenti Musicali di Davide Falconi, al Club Live Piccadilly e altre strutture culturali, come Museo Zauli, Museo Tramonti , Archivio Ceramica Gatti.

Il MEI, insieme a Parco Tegge e Ottava Nota per la serata di solidarietà Emilia Loves Romagna, ha versato direttamente 4 mila euro nel conto ufficiale aperto dalla Regione Emilia-Romagna.

La Partita del Cuore ha portato sostegno all’Anffas Faenza e altre piccole donazioni saranno destinate nei prossimi giorni agli artisti del territorio alluvionati come Claudio Toschi, Vittorio Bonetti e al club Spider di Faenza.

Dal mondo della musica al momento sono quindi arrivati 18 mila euro ripartiti fra diversi beneficiari.

Il prossimo appuntamento di raccolta fondi a favore delle persone che hanno subito danni dall’alluvione sarà martedì 1 agosto in Piazza della Libertà a Faenza con quello che è stato definito “Live Aid Made in Faenza”: 18 tra artisti e band di Faenza e dintorni saliranno sul palco. Insieme a loro il cantautore Cisco, già cantante dei Modena City Ramblers e ora in tour con la Bandabardò.

Per chi vuole partecipare alla raccolta fondi del mondo musicale l’IBAN di riferimento è

IT93 L085 4223 7000 0000 0073 571 intestato a AudioCoop con la causale DONAZIONE REALTA’ MUSICALI ALLUVIONATE MAGGIO 2023.

“Li raccoglieremo e diremo subito a chi li distribuiremo tra le realtà musicali colpite” commenta Giordano Sangiorgi. “Proseguiremo cosi in modo diretto e trasparente a segnalare chi decide di donarci e a chi vengono donati e tutti coloro che ci indicheranno una raccolta fondi e a chi li daranno direttamente: tra questi segnaliamo che l’hanno già fatto realtà come Museo Casadei Sonora, Associazione Beatlesiani d’Italia e tanti altri”.