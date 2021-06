L’E-Work Faenza cade nel finale contro Gallii S.G. Valdarno e vede sfumare sul più bello il passaggio in A1. Le due squadre si ritroveranno domenica al PalaBubani per la sfida che deciderà il campionato.

La partita andata in scena mercoledì sera in terra di Toscana ha visto Faenza dilapidare un vantaggio arrivato anche a 19 punti. Il primo quarto è stato giocato dalle due formazioni punto a punto. Durante la seconda frazione, invece, l’E-Work ha iniziato a macinare punti e ad erigere un’ottima difesa. Dopo l’iniziale parziale di 1-7, il quintetto faentino ha preso il largo. Il primo tempo della sfida si è quindi concluso sul 27-39 per Faenza, che ha chiuso il quarto in leggera flessione.

Il copione si ripete nel terzo quarto, nonostante la difesa delle padrone di casa cerchi di limitare le soluzioni degli ospiti. Il Basket Project tocca di nuovo il massimo vantaggio di +19, senza però riuscire a capitalizzare. Valdarno riprende coraggio e con un mini parziale chiude il terzo quarto a 43-58.

Nell’ultima frazione di gioco le toscane buttano sul campo cuore, grinta e le ultime speranze di rimanere aggrappate al sogno A1. Dall’altra parte l’E-Work si spegne, mandando a segno solo 6 punti nell’ultima frazione di gioco. A pochi secondi dal termine, le squadre arrivano a pari punti, 64-64. È l’ultimo tiro a decidere la partita, evitando i supplementari, un arresto e tiro di De Pasquale sulla sirena regala la vittoria a Valdarno e i rimpianti a Faenza.

Valdarno: Nativi 10, Bona 4, De Pasquale 3, Missanelli 18, Slim 13, Parolai N.E., Sasso, Cecili 3, Valensin 3, Togliani N.E., Olajide 12, Gregori

Faenza: Franceschelli 4, Schwienbacher 4, Morsiani 4, Policari 15, Vente 12, Franceschini N.E., Ballardini 6, Caccoli, Soglia 3, Meschi 2, Brunelli 9, Porcu 5

Domenica, alle 18, la partita al PalaBubani sarà aperta al pubblico. Gli abbonati potranno confermare la propria presenza nviando una comunicazione al 3485624420 oppure una conferma mail a fbpfaenza@gmail.com entro sabato 12 giugno.

I biglietti a disposizione, fa sapere la società, circa 100, verranno venduti al costo di 15 euro (sia per over che per under) ma solo tramite prenotazione sempre al numero 3485624420 oppure una conferma mail a fbpfaenza@gmail.com.

Il ritiro dei biglietti avverrà sabato e domenica dalle 9 alle 12 al bubani.

Importante per l’accesso bisognerà presentare uno dei seguenti punti:

1) esito tampone rapido negativo nelle 48 ore antecedenti l’evento

2) certificazione vaccinazione

3) dichiarazione di guarigione da Covid negli ultimi 6 mesi