Torna, per la 42esima edizione la Pedalata di Primavera, che si tiene tradizionalmente il 25 aprile ed è la manifestazione aperta a tutti, assolutamente non competitiva per scoprire o riscoprire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, salutare, ecologico e economico.

La novità è nella partenza che quest’anno scatta alle 15 dal parco del Loto (ingresso di vicolo Brignani – parcheggio camper). L’arrivo, dopo un percorso di 10 km, è alle 16.30 in piazza dei Martiri dove è prevista l’estrazione di premi come le due biciclette offerte da La BCC e Ascom Lugo.

La Pedalata di Primavera è promossa dal Comune di Lugo e organizzata da Uisp Ravenna – Lugo con la collaborazione tecnica delle Ciclo guide Lugo.