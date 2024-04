Guidare un pullman è il sogno di tanti da piccoli…sedersi alla guida di un veicolo gigante e colorato che trasporta persone sempre diverse, vedere posti nuovi, sentirsi liberi per non dover restare chiusi in un ufficio.

Da adulti, però, spesso questo sogno resta nel cassetto, perché per diventare autisti di autobus occorrono patenti molto costose (circa 5-6000€ ! ) che si possono conseguire dopo tanti e tanti mesi.

Per fortuna, esistono le eccezioni! : mercoledì 24/04 ore 14:30 al Centro per l’impiego di Ravenna di via Teodorico 21 si svolgerà il recruiting day di Randstad dell’Academy per allievi autisti di pullman. Si tratta di un progetto

per non occupati,

di almeno 24 anni,

con pat.B,

con il quale Randstad consente di acquisire GRATUITAMENTE la patente di categoria superiore D e la CQC (Carta di Qualificazione del Conducente specifica per il trasporto persone) con un corso di durata molto inferiore alla norma.

E alla fine del corso, si inizia direttamente a lavorare per Gamberini bus di Ravenna oppure per Fratelli Pollini di Conselice, solide società di trasporto persone del consorzio Coerbus, che operano per tratte urbane a Ravenna e nella bassa Romagna (es. trasporto pubblico di linea, servizio scuolabus, minibus) e per destinazioni turistiche (es. pullman per gite scolastiche, viaggi organizzati, servizi extra regione, etc).

Per partecipare al recruiting day al Centro per l’impiego di Ravenna occorre compilare questo modulo: https://forms.office.com/e/k57t3BhvxS