In partenza la fase pilota di un locale in centro storico a Faenza (via Pistocchi) per la mostra e la vendita permanente dell’artigianato ceramico faentino. Il Comune di Faenza inaugurerà, assieme all’Ente Ceramica Faenza, il nuovo “Spazio Ceramica Faenza” il prossimo 15 ottobre alle 18.30.