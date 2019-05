I sindacati a Roma per Mercatone Uno: “Shernon non ha mai avuto le qualità per gestire la situazione”

Si terrà oggi pomeriggio a Roma, al Ministero per lo Sviluppo Economico, l’incontro dedicato a Mercatone Uno, il gruppo dichiarato fallito in questi giorni nonostante il 30 di maggio fosse stato convocato al ministero il tavolo di crisi per discutere le strategie di Shernon Holding, la società che un anno fa aveva acquistato i 55 punti vendita oggi chiusi. Un mese fa la stessa Shernon Holding aveva fatto domanda di ammissione al concordato preventivo, la procedura che attraverso un iter giudiziario al tribunale civile permette di ripianare i debiti con i creditori. La richiesta di concordato era stata giustificata per “salvaguardare l’operatività e la continuità aziendale, preservando il patrimonio della società, e per superare una temporanea situazione di difficoltà finanziaria”.

L’altro giorno il fulmine quasi a ciel sereno, con la comunicazione ai dipendenti arrivata via WhatsApp o tramite Facebook. 1860 lavoratori, 500 aziende fornitrici, 10 mila persone di indotto che si sono ritrovati improvvisamente con i negozi chiusi. 250 milioni di euro i debiti verso i creditori.