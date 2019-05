Carlo Sagrini torna ad essere sindaco di Casola Valsenio. Il veterano della politica casolana ha ottenuto il 59,36% (910 voti) al comando della lista Centro-Sinistra Uniti per Casola. Il principale avversario Gian Carlo Rivola si è fermato al 37,7 % (578 voti). Solo il 2,94% (45 voti) per Silvia Galli, candidata di Futuro e Tradizione per Casola Valsenio.

Giorgio Sagrini, attuale referente del Partito Democratico per la Romagna Faentina, torna così ad essere primo cittadino di Casola, carica già ricoperta in passato.