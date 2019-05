Il 7 giugno pulizia della spiaggia, così l’Istituto Morigia festeggerà la fine dell’anno scolastico

Ogni sabato di maggio, l’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa”, grazie al supporto del Team Docenti Referenti, ha portato le classi prime in spiaggia allo stabilimento balneare Bagno Perla di Punta Marina Terme con l’intento di educare alla sostenibilità i ragazzi e con la speranza che questa piccola realtà possa diventare virale e coinvolgere tutte le scuole. Il progetto proseguirà anche in giugno e venerdì 7 ci sarà una festa per la conclusione dell’anno scolastico con il coinvolgimento delle 5 classi prime dell’Istituto.