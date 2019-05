Si avvicina l’estate ed i Burattini di Massimiliano Venturi scaldano i motori, per essere pronti come ogni anno a deliziare e divertire il pubblico con decine di eventi e spettacoli in tutta la provincia. A giugno torneranno infatti gli appuntamenti con Burattini alla Riscossa, che si protrarranno fino alla metà di ottobre, ma nel frattempo sarà già possibile ammirare gli eroi del teatrino all’opera in eventi come quello in programma per sabato 25 maggio, nell’ambito del ricchissimo programma della Festa dello Sport a San Pietro in Vincoli.

Massimiliano Venturi presenterà infatti Le Avventure di Fagiolino e Sganapino: un grande classico nel quale i personaggi della tradizione reinterpreteranno a modo loro vicende nuove ed originali, intrecciate ad altre prese a prestito dalla narrativa popolare. Gli eroi del teatrino accompagneranno il pubblico attraverso un caleidoscopio di scene e personaggi, in maniera dinamica ed avvincente, divertente ed imprevedibile, coinvolgendo e stupendo gli spettatori di tutte le età. Uno spettacolo recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso ad ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate.

L’appuntamento è per le ore 20:30 presso il Centro Sportivo, in via Abbadia 4 a San Pietro in Vincoli; l’ingresso è libero e lo spettacolo è adatto a tutti a partire dai 3 anni di età.

