La consigliera comunale Anna Greco riguardo la situazione del parco Pola in zona Darsena: “Voglio segnalare una situazione di grande degrado nel parco Pola via Pola quartiere Darsena. In qualità di consigliera comunale Gruppo Lega voglio denunciare una situazione ormai fuori controllo ,che urge di interventi risolutivi al fine di restituire il parco alla comunità, è in corso una petizione per richiedere alle istituzioni preposte azioni volte a risolvere quanto esposto”