Bosi (M5S): “Dopo 15 anni ci può essere un piccolo grande cambiamento”

Giusta la strada del cambiamento intrapresa dal Movimento 5 Stelle. Così dalla provincia di Ravenna, il coordinatore Massimo Bosi analizza la due giorni di Nova, l’assemblea che ha indicato una nuova direzione per l’organo politico fondato da Beppe Grillo. Il garante pentastellato ora però si è messo di traverso alle votazioni dell’assemblea, ultimo episodio di una guerra interna con Giuseppe Conte che ha lasciato amaro in bocca in molti esponenti dei 5 Stelle, così come la decisione di Grillo di non andare a votare alle elezioni regionali in Liguria.