Riuscita la manifestazione denominata “ Pedale Solidale “ promossa dai quattro Lions di Ravenna: Ravenna Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri e Ravenna Romagna Padusa per raccogliere fondi a favore delle comunità che sono state duramente colpite dalle alluvioni del 2023 e 2024.

La biciclettata, molto partecipata, è partita nella mattinata di Domenica 13 Ottobre dallo Chalet dei giardini pubblici e dopo aver percorso in sicurezza la pista ciclabile fino a Punta Marina è giunta al Bagno Baloo.

L’ escursione in bici è stata ottimamente condotta dalla Fiab di Ravenna che ha aderito alla manifestazione e i propri volontari hanno contribuito ad agevolare attraversamenti lungo il percorso e alla raccolta dei fondi per l’alluvione.

All’ arrivo i Presidenti dei Lions Club promotori hanno salutato e ringraziato tutti i partecipanti, i Club Lions e la Fiab di Ravenna e hanno, in sintesi, spiegato le ragioni per cui, di fronte al dramma delle alluvioni 2023 e 2024, è necessario che tutta la comunità romagnola contribuisca concretamente al ristoro dei gravi danni subiti da tanti cittadini e alla necessaria ricostruzione augurandosi al contempo che tutte le istituzioni, a partire dalla Unione Europea, dallo Stato nazionale e dalla Regione, facciano fino in fondo la loro parte e nei tempi più celeri possibili per indennizzare le popolazioni e per realizzare le opere indispensabili per garantire nelle nuove situazioni meteo-climatiche condizioni di sicurezza a città e paesi del nostro territorio, abituato da sempre a convivere con le acque.

I fondi raccolti verranno versati nello specifico fondo per l’ alluvione della Fondazione Lions “ per la Solidarietà “ del Distretto 108 A presieduto quest’ anno dal Governatore Mario Boccaccini.

Dopo il ristoro al Bagno Baloo, al ritorno i partecipanti hanno percorso con soddisfazione la nuova pista ciclabile del Parco Marittimo.