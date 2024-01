Furti nei capanni in piazza: colpito anche Le Spighe. Raccolta fondi e pranzo di beneficenza per aiutare il titolare

C’è anche il capanno di Andrea Ricci Maccarini fra i capanni svaligiati dai ladri la vigilia dell’ultimo dell’anno. Tre i capanni colpiti. Le conseguenze peggiori sono state proprio a danno di Andrea Ricci Maccarini, titolare di Le Spighe – Non solo piadine ad Alfonsine. Casa e attività sono state distrutte dal tornado e non hanno al momento ricevuto ristori dallo Stato. Nel furto i ladri hanno portato via piadine, salumi e le offerte raccolte per la ricostruzione dell’immobile e della realtà enogastronomica. Un ultimo duro colpo nel 2023 nerissimo dell’imprenditore. Così è nata l’idea di un doppio evento per aiutare Maccarini a ripartire e per fargli sentire il sostegno della comunità: una raccolta fondi su GoFundMe e un pranzo di solidarietà il 14 gennaio proprio a Le Spighe.