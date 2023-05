La giuria – composta da responsabili di Fruttagel e referenti del settore della comunicazione e dell’educazione alimentare e ambientale – ha decretato le classi vincitrici che si sono aggiudicate i premi da destinare all’innovazione tecnologica della scuola a supporto della didattica: un buono del valore di 1.000 euro per le prime classificate e di 750 euro per le seconde. Per il territorio ravennate, si è classificata al primo posto la classe 2A della Scuola Primaria Sacro Cuore di Lugo, mentre il secondo posto è andato alla 5B della Scuola Primaria Augusto Torre di Ravenna. Per il territorio molisano ad aggiudicarsi i premi sono la 3A della Scuola Primaria Carriero di Campomarino, prima classificata, e la 2A della Scuola Primaria Giovanni Paolo II di Termoli, al secondo posto.

Quest’anno l’iniziativa ha coinvolto 40 classi, il doppio di quelle previste inizialmente: i piccoli partecipanti hanno creato un personaggio di fantasia, in 2D o 3D, utilizzando immagini di frutta e verdura prese da ritagli di giornale, packaging o utilizzando veri scarti alimentari. È stato poi attribuito un nome al personaggio e, una volta definite le sue caratteristiche, è stato motivato in che modo il consumo di frutta e verdura lo renda speciale e in salute attraverso una poesia.

Alla cerimonia tenutasi a Porto Fuori sabato 13 maggio hanno partecipato Riccardo Graziani – Sindaco del Comune di Alfonsine, Roberta Contoli – Assessore Comune di Alfonsine con delega alle Politiche sociali e abitative, associazionismo, politiche sportive e cultura, Fabio Sbaraglia – Assessore con deleghe a cultura, scuola, università, Afam, mosaico, politiche giovanili, Roberto Laudini – Assessore Comune di Alfonsine con delega alla Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Patrimonio Lavori pubblici.

“Quest’anno ‘Dal campo al banco con Ortilio’ ha raccolto consenso e partecipazione superiori alle aspettative. Rinnoviamo perciò il nostro orgoglio rispetto alla promozione di questo importante progetto con le scuole, che reagiscono con grande entusiasmo e creatività – commenta Stanislao Giuseppe Fabbrino, presidente e amministratore delegato Fruttagel. L’iniziativa è per noi un esempio virtuoso del più ampio impegno di Fruttagel nella promozione di stili di vita sani e sostenibili, con l’obiettivo di colpire la sensibilità dei più piccoli e di favorire nel loro futuro lo sviluppo di una coscienza sostenibile”.

Un tempo Fruttuoso, uno spazio ricco di spunti di educazione alimentare, ricette e attività dedicate ai ragazzi e alle loro famiglie. Le informazioni sul concorso didattico sono online sul sito web educational.fruttagel.it, dove è disponibile, inoltre, la sezione permanente, uno spazio ricco di spunti di educazione alimentare, ricette e attività dedicate ai ragazzi e alle loro famiglie.