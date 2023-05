La Polizia Locale di Ravenna sta ricevendo numerose telefonate di cittadini in cerca di sacchi di sabbia. Si precisa che la Polizia Locale non fornisce sacchi di sabbia e si invita la popolazione a non intasare le linee con questo tipo di richiesta, onde lasciarle libere per eventuali situazioni di emergenza. Le Autorità di protezione civile non forniscono sacchi di sabbia ai privati ma provvedono a indirizzarne il posizionamento dove ritenuto più opportuno sulla base delle previsioni e delle criticità riscontrate.

Si ricorda che per segnalazioni ed emergenze il numero della Polizia Locale di Ravenna è 0544.48219219