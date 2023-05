Atletica Ravenna in evidenza a Modena, ai Campionati di Società Regionali Assoluti. Nei 100 metri piani uomini l’ostacolista ravennate Mouhamed Pouye è salito sul podio, terzo, migliorando nuovamente il record personale, portandolo a 10”78.

Con il pass per i prossimi Campionati Italiani Promesse già conquistato, Pouye ha ribadito il suo ottimo stato di forma, avvicinando con il suo tempo le posizioni che contano. Anche Enrico Ricci, giovane mezzofondista giallorosso, ha sfoderato a Modena una prestazione superlativa sui 1500 metri, salendo sul podio, preceduto solo da due atleti senior (Ricci è un under 18). Terza posizione, con crono di 3’59”94, primo tempo stagionale di categoria in regione e tra i primi cinque in Italia.

Enrico parteciperà ai Campionati Italiani Allievi sugli 800 metri, 1500 metri e 2000 siepi. Mattia Broccoli, nei 3000 siepi uomini, ha fatto registrare un ottimo 9’58”58, 5° posto assoluto e minimo per partecipare ai Campionati Italiani Promesse acquisito. Altra ottima prestazione, sempre sui 3000 siepi uomini, per Filippo Fantini, 8° posto finale, primo di categoria (juniores), con 10’06″94 ad un soffio dal minimo per i Campionati Italiani; Fantini avrà ancora qualche occasione durante le prossime settimane per cercare la qualificazione ai tricolori di categoria.

Sui 1500 uomini altri record personali per gli under 18 Lorenzo Papa con 4’54”25 e per Luca Turturro con 4’11”79; Turturro ha corso anche gli 800 metri con un ottimo 2’02”52. Record personale anche per Luca Pieralisi con 2’10”72 sempre sugli 800 metri. Ricordiamo che anche nel salto triplo l’Atletica Ravenna avrà un suo atleta ai Campionati Italiani Juniores, Sebastian Donati con l’accredito di 13,71 metri. Si prospettano quindi, il prossimo giugno, settimane molto avvincenti per i colori giallo rossi, con diversi atleti già qualificati per i Campionati Italiani nelle categorie Allievi, Juniores e Promesse.