A livello precauzionale, domani martedì 16 maggio le scuole di ogni ordine e grado saranno CHIUSE in tutti i Comuni dell’Unione Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo).

Nel Comune di Faenza, anche i servizi educativi, i servizi pre e doposcuola, i centri di formazione professionale, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali saranno chiusi.

Vengono sospese anche le attività sportive che si tengono nelle palestre comunali. Consigliamo alle altre società sportive, allo stesso modo, di interrompere allenamenti, partite o altre iniziative per la giornata di domani 16 maggio 2023.

Tutte le comunicazioni sull’emergenza maltempo sono pubblicati a questo link: https://www.comune.faenza.ra.it/Archivio-Notizie/Aggiornamento-emergenza-maltempo

Invitiamo gli organizzatori di eventi e le attività private di sospendere o annullare tutti i momenti di aggregazione e le iniziative previsti per la giornata di martedì 16 maggio 2023 che comportino lo spostamento di persone, per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale.

Inoltre, il mercato ambulante di martedì 16 maggio 2023 di Piazza del Popolo e Piazza Martiri della Libertà è annullato.

Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 17 maggio 2023, seguiranno aggiornamenti.