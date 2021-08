Focolaio a Modigliana, il sindaco: “Situazione sotto controllo, positivi quasi tutti asintomatici”

Sono oltre 130 le persone attualmente in isolamento fiduciario a Modigliana, dove nelle ultime ore circa 40 persone hanno contratto il Coronavirus per aver avuto contatti con una comitiva di ragazzi che, rientrati da una vacanza con la parrocchia in montagna, hanno inconsapevolmente diffuso il virus tra amici e parenti. Il sindaco della cittadina Jader Dardi rassicura la popolazione affermando che il tracciamento dei casi è sotto controllo, e che quasi la totalità dei positivi è asintomatica o presenta lievi sintomi.