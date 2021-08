“VacciniAmo la Riviera” al via domani con la clinica mobile: ecco l’elenco delle tappe

In Romagna parte “VacciniAmo la Riviera”: mercoledì 4 agosto, dalle ore 18.30 alle ore 22.30 al via i primi appuntamenti vaccinali a bordo della clinica mobile allestita a Rimini in Piazza Fellini e del camper itinerante che sosterà per la prima tappa a San Mauro Mare in Piazza Cesare Battistini.

L’obiettivo è proporre sul momento la somministrazione della prima dose vaccinale (con vaccino Moderna e il monodose Johnson&Johnson per la popolazione over 60 che potrà così immunizzarsi contro il virus in una unica seduta) ai cittadini che non si sono ancora vaccinati né prenotati.

Potranno ricevere la prima dose di vaccino anche i turisti italiani, e non solo i residenti. Non c’è bisogno della prenotazione, basterà presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione ed il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione.

L’iniziativa messa in campo dall’Ausl della Romagna, con la collaborazione delle Amministrazioni locali, è finalizzata a incrementare la platea dei vaccinati, facilitare le somministrazioni e intercettare chi ancora sta temporeggiando, affinché risponda positivamente all’appello.

Ecco gli appuntamenti vaccinali che si svolgeranno dalle ore 18.30 alle ore 22.30, a partire dal 4 agosto, per tutto il mese, lungo la riviera romagnola con due cliniche mobili vaccinali che faranno tappa fissa a Marina di Ravenna e a Rimini e un camper itinerantecon équipe vaccinale a bordo che si sposterà tra Riccione,Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare, Cervia – Milano Marittima.

Calendario del camper itinerante:

Cervia – Milano Marittima

giovedì 12/08 Cervia (postazione in via di definizione)

giovedì 19/08 Milano Marittima (postazione in via di definizione)

domenica 29/08 Pinarella (postazione in via di definizione)

Riccione – Piazzale Ceccarini (di fianco al Palazzo del Turismo)

sabato 07/08

venerdì 13/08

domenica 22/08

mercoledì 25/08

S.Mauro Mare – Piazza Cesare Battisti

mercoledì 04/08

mercoledì 11/08

mercoledì 18/08

giovedì 26/08

Gatteo Mare

domenica 08/08 Piazza Ugo Bassi – Foce del Rubicone

sabato 14/08 Piazza Ugo Bassi – Foce del Rubicone

venerdì 20/08 Piazza della Libertà

martedì 24/08 Piazza della Libertà

Cesenatico – Piazza Andrea Costa

giovedì 05/08

venerdì 06/08

martedì 10/08

domenica 15/08

martedì 17/08

sabato 21/08

venerdì 27/08

sabato 28/08

Calendario delle cliniche mobili

Marina di Ravenna – Piazza Dora Markus

venerdì 06/08

sabato 07/08

domenica 08/08

venerdì 13/08

sabato 14/08

domenica 15/08

venerdì 20/08

sabato 21/08

domenica 22/08

giovedì 26/08

venerdì 27/08

sabato 28/08

Rimini – Piazzale Fellini

mercoledì 04/08

venerdì 06/08

domenica 08/08

mercoledì 11/08

sabato 14/08

domenica 15/08

mercoledì 18/08

venerdì 20/08

sabato 21/08

venerdì 27/08

sabato 28/08

domenica 29/08

La campagna: spot video, spot audio e locandine. Testimonial anche Paolo Cevoli

Al via anche una campagna di sensibilizzazione per incentivare alla vaccinazione anti-covid, che è rivolta a tutti i cittadini, ma cerca di raggiungere soprattutto le fasce di popolazione che anche in Romagna, come nel resto del paese , mostrano percentuali di adesione più basse: le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni e i più giovani.

Alla campagna ha aderito a titolo gratuito anche Paolo Cevoli protagonista dello spot video rivolto alla popolazione adulta, in particolare agli over 60. L’attore romagnolo, in qualità di testimonial, presta il proprio volto e la propria voce a sostegno della campagna vaccinale anti-covid, per sensibilizzare sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione.

E’ invece rivolto alla fascia più giovanile della popolazione lo spot video – a cui si affiancano anche locandine cartacee e web – che invita i giovani ad aderire alla campagna vaccinale facendo leva sull’importanza della vaccinazione per riappropriarci della vita di sempre: “Vacciniamoci” per tornare a goderci spettacoli, concerti e tutto quello che non abbiamo potuto vivere nell’ultimo anno e mezzo.

I materiali della campagna – spot video, spot audio e locandine disponibili in vari formati – sono disponibili sul sito www.auslromagna.it .