Patologie come il Diabete, malattie cardiache o ictus, la maggior parte delle malattie polmonari e alcuni tumori possono essere prevenute migliorando i propri stili di vita. Partendo dall’idea che per proporre un cambiamento sia importante conoscere ed essere informati e nell’ambito di una più ampia attivazione del Dipartimento di Sanità Pubblica a supporto dei Distretti nella presa in carico della collettività, orientandola verso scelte di vita salutari, parte una rassegna di eventi dedicati al Distretto di Faenza in collaborazione con il Servizio Territoriale “Casa della Comunità di Castel Bolognese- Riolo Terme- Solarolo e Casola Valsenio” su movimento ed alimentazione salutare.

Tali eventi prevederanno anche il coinvolgimento di altri attori come l’Istituto Alberghiero statale “PELLEGRINO ARTUSI” di Riolo Terme e le associazioni del territorio e rappresentano un primo esempio di attività che verranno proposte ed implementate nei diversi Distretti della Provincia di Ravenna e dell’ Ausl Romagna in applicazione di una programmazione regionale (Piano Regionale della Prevenzione).

Calendario eventi 2022/2023

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e le Case della Comunità del territorio di Faenza organizzano:

Venerdi 16 Dicembre 2022- Castel Bolognese

UN PASSO ALLA VOLTA

Muoviamoci insieme scoprendo l’importanza del movimento (vedi volantino)

Martedì 24 Gennaio 2023-Riolo Terme

IL CARRELLO DELLA SALUTE

Impariamo insieme a gestire la nostra alimentazione quotidiana

(persone selezionate dall’ambulatorio cronicità della Casa della Comunità)

Venerdi 27 Gennaio 2023- CastelBolognese

IL CARRELLO DELLA SALUTE

Impariamo insieme a gestire la nostra alimentazione quotidiana

Martedì 7 Febbraio 2023-Solarolo

IL CARRELLO DELLA SALUTE

Impariamo insieme a gestire la nostra alimentazione quotidiana

Settimana dal 13 AL 28 Febbraio 2023- Casola Valsenio

LABORATORIO DICUCINA SALUTARE