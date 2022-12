Un nuovo fine settimana di appuntamenti natalizi nel centro di Lugo e nelle frazioni tra presepi viventi, canti di natale e distribuzione di caramelle ai bambini.

Sabato17 dicembre ai mercatini Lugo Dona, allestiti sotto le logge del Pavaglione da Pro Loco Lugo, arriva Santa Lucia che porterà le caramelle ai bambini dalle 15.30 grazie alla collaborazione dei volontari. I mercatini Lugo Dona sono aperti dalle 10 alle 19.

Alle 17.30 (e fino alle 19.30) il Pavaglione accoglie “Natale in camper” dell’Associazione Plenair Lugo in Camper mentre dalle 16 alle 19 piazza Trisi e Largo Baruzzi si animano con il “Presepe Vivente” allestito dagli Amici di AVSI; all’appuntamento partecipano anche i fratelli Gianni e Paolo Parmiani e l’occasione sarà utile a raccogliere offerte per i progetti AVSI in Italia e nel mondo.

All’ora del tramonto e tutti i giorni le proiezioni rossiniane sulla facciata del Teatro Rossini e di Crédit Agricole su Largo della Repubblica.

Ogni pomeriggio, dalle 16.30 circa si può illuminare l’albero di Natale del Pavaglione andando a pedalare sulla speciale bici dinamo che si trova accanto all’abete.

Domenica 18 dicembre ultimo appuntamento con il mercato nella versione Fiera di Natale, circa novanta attività del settore non alimentare presenti nel centro storico dalle 8 alle 20.

Al Parco delle Lavandaie, a Lugo Ovest, domenica 18 dicembre l’associazione Parco delle Lavandaie organizza una giornata di festa. Dalle 10 alle 17 mercatino di Natale, gonfiabili per I bambini, zucchero filato, truck food. Saranno premiati i disegni dei bimbi delle scuole con l’accompagnamento di musica suonata al violino.

Nelle frazioni un ricco fine settimana a San Bernardino dove, nella sede della parrocchia, si festeggia l’arrivo del Natale con tanti appuntamenti della manifestazione “Caro Babbo Natale”. Sabato 17 dalle 8.30 apre l’edizione natalizia della Fiera del riuso, alle 14.15 i Canti di Natale a cura dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria di San Bernardino, alle 15 giochi di gruppo fino alla merenda delle 18 e alla lotteria delle torte delle 18.30; gran finale alle 21 con il concerto gospel di “Voices of Joy”. A pranzo e a cena del sabato è aperto lo stand gastronomico. Domenica 18 dicembre si fa colazione con Babbo Natale alle 9, alle 11 apre il villaggio di Natale e, dopo la Santa Messa, si pranza assieme alle 12.30. Dalle 14.30 laboratori, musica e divertimento per tutti i bambini (info e prenotazioni Donatella 3664488835, Gioacchino 3313724856 e Fulvia 3487712575).

A San Lorenzo, nell’ambito della manifestazione “Mille sorrisi a Natale”, domenica 18 dicembre in piazza Caduti di San Lorenzo dalle 14.30 la rievocazione “Vita nel presepe” con apertura delle botteghe dell’antico villaggio. Alle 16 la recita dei bambini della scuola dell’infanzia paritaria e dei bambini del catechismo con canti natalizi. E per i bimbi arriva Babbo Natale con un sacco di giocattoli. Nel tardo pomeriggio, nel teatro parrocchiale, polenta al ragù per tutti a offerta libera (il ricavato servirà per la scuola dell’infanzia di San Lorenzo).

A Voltana, domenica 18 dicembre, dalle 14 “Un tè a Ca’ Vecchia”: il primo di una serie di appuntamenti che verranno presentati proprio nell’occasione con giochi di società, visite virtuali a musei e città d’arte, tè, tisane, cioccolata in tazza, biscotti, dolci e torte per tutti. È disponibile un servizio di trasporto proprio per favorire la socializzazione, in particolare degli anziani, telefonando a questi numeri: 3383525912, 3391915949, 054538555 (possibilmente entro sabato 17 alle 18).

A Bizzuno, domenica 18 dicembre, l’associazione Bizzuno Insieme propone il tradizionale pranzo di Natale con menu di pesce cucinato direttamente dai pescatori di Cattolica. Appuntamento alle 12.30 nella sala cooperativa di Bizzuno.