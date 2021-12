Mato Grosso torna con il mercatino per finanziare le missioni nonostante le difficoltà della pandemia | VIDEO

Il mercatino di Mato Grosso riparte nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia. Dopo l’edizione annullata del 2020, nella giornata del 26 dicembre il tradizionale mercatino è tornato ad aprire le proprie porte ai visitatori per finanziare le missioni di Mato Grosso. Gli spazi non sono quelli del centro fieristico, ma il magazzino in via Ramazzini. Tutto ovviamente molto più in piccolo, anche se sono comunque un centinaio i volontari da tutta Italia arrivati anche quest’anno a Faenza per la raccolta casa per casa dei materiale da vendere. Una raccolta che inevitabilmente sarà ridotta e, almeno per il centro urbano di Faenza, sarà solo su chiamata.