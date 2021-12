Un 14enne residente in città è stato denunciato alla procura dei minori di Bologna per furto aggravato. L’episodio è avvenuto giovedì 16 dicembre. Quel giorno un minorenne faentino aveva lasciato in sosta uno scooter MBK di colore giallo; quando era andato a riprenderlo, il mezzo era sparito.

Formalizzata la denuncia il giorno successivo, il nucleo di polizia giudiziaria del Comando di via Baliatico ha fatto partire le indagini. Dalle immagini in tempo reale della videosorveglianza cittadina, gli agenti della polizia locale hanno notato che uno scooter del tutto simile a quello rubato era apparso nelle telecamere attorno a piazza del Popolo. Partita la segnalazione, una delle pattuglie in servizio sul territorio ha incrociato il mezzo. Gli agenti hanno riconosciuto il conducente, un ragazzino che, pur avendo solo 14 anni, è già molto noto alle forze di polizia. Gli agenti, per evitare un inutile inseguimento in città che avrebbe messo a repentaglio la sicurezza di tutti, si sono allora diretti all’abitazione del giovane. Alla porta ha aperto la madre del minorenne che, dopo aver capito il motivo della visita, ha contattato il figlio al cellulare intimandogli di presentarsi a casa. Dopo qualche minuto, il 14enne è rientrato e dopo poco ha ammesso di essere l’autore del furto dello scooter, indicando dove era stato posteggiato, all’interno del parcheggio di un condominio in centro.



Comunicata la notizia al Comando, la centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia e gli agenti hanno notato lo scooter MBK, ma di colore nero: il mezzo era stato riverniciato recentemente di nero, verosimilmente con una bomboletta spray per tentare di renderlo irriconoscibile, eliminando le tracce di quel giallo, il colore originale, così appariscente. Le chiavi sono invece state ritrovate in un luogo indicato dal 14enne, che le aveva lanciate prima di rincasare.



Il minore è stato così denunciato alla procura dei minori di Bologna per furto aggravato.