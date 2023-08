“Incendio finalmente estinto da stamattina tra San Cassiano e San Martino sulle colline di Brisighella. I Vigili del Fuoco impegnati da giorni anche con Canadair ed Elicotteri in una zona molto impervia ed inaccessibile hanno dovuto aprire delle piste per entrare nel bosco e spegnere i focolai radenti. Dopo le ispezioni con droni e termocamere e vari sopralluoghi del DOS che hanno dato esiti confortanti, da questa mattina hanno lasciato i luoghi delle operazioni che li hanno visti impegnati dal 1 agosto scorso con squadre e mezzi provenienti da tutta la Regione. Nel corso di un incontro in Prefettura ho espresso al Comandante provinciale Luca Manselli la mia gratitudine per i nostri Vigili che ancora una volta hanno dato prova di dedizione e professionalità fuori dal comune.” – lo annuncia il prefetto Castrese de Rosa. in una nota.