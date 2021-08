Prima della consueta sosta di agosto, il Capitolo BNI Maioliche si è ritrovato venerdì scorso a Castelbolognese, pressso Clamp Studio, per un incontro in parte in presenza (rispettando la normativa anti-covid) e in parte online con collegamenti dall’India e dagli USA. Oltre 60 imprenditori hanno partecipato con l’unico obiettivo condiviso: il business.