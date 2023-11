Finalmente al via la nuova circonvallazione di Castelbolognese

E’ stato presentato questa mattina, nella Sala del Consiglio Comunale di Castelbolognese, il progetto di realizzazione della circonvallazione di Castel Bolognese alla presenza del Sindaco Luca Della Godenza, del Viceministro On. Galeazzo Bignami, dell’assessore regionale Andrea Corsini e dei vertici territoriali di Anas. Il programma, realizzabile in 1104 giorni, con un investimento di poco meno di 80 milioni di euro prevede la costruzione di una nuova strada di circa 4 km con lavori che comprendono anche la realizzazione di ponti, viadotto, sottopassi stradali e poderali. E’ previsto il collegamento alla zona industriale e al nuovo Casello della A14. Un beneficio per i cittadini del centro di Castello che ogni anno vedono passare circa 9 milioni di veicoli.